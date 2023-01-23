『00s archive veronica hoodie skull grunge【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 08時 02分に出品され04月01日 08時 02分に終了予定です。即決価格は30,345円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 00s archive veronica hoodie skull grunge



japanese label



brand veronica



size m



薄手のガーゼカットソー 生地にダメージ加工



ビッグフード



肩幅39cm

身幅41cm

着丈64cm

袖丈64cm



状態Bランク



ボンバージャケット パラシュートジャケット ブルゾン N-2B フライトジャケット レザー 短丈 グランジ ギミック gimmick ミリタリー サイバーパンク テック系 y2k フェアリーグランジ 平成 ギャル男 109-2



その他ユリウスやnoid、LGB、ヴィリジアン

Rare 00s G.O.A Archive ゴア アーカイブ ifsixwasnine l.g.b kmrii share spirit 90s vintage Y2K goa、fuga、civarize、oberisk、catorce、14th addiction等多数出品中 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヴェロニカ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 00s

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veronica

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skull

grunge