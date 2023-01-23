『レスポートサック MARKET TOTEリサイクルドブラックJP【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 05時 31分に出品され03月18日 05時 31分に終了予定です。即決価格は12,227円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 直営店にて購入

定価 22,000円

タグ付き新品未使用です。

形を変えて2wayで使えます。

送料込みでお安くしてますのでこれ以上のお値下げは不可です。







選べるカラー＆スタイル。軽量で汎用性の高いソリッド（無地）のシリーズ。

ワントーンで仕上げた、シーズンレスで使える定番のブラックです。

サイドに内蔵されたマグネットを留めて、舟形、縦型とシルエットを変えて使えるトートバッグ。マチが広く収納力もあり、A4サイズが縦にスッキリ収まるサイズ感です。仕分けに便利なポケットが付いて、デイリー使いはもちろんお仕事用にもおすすめです。



【色番】U185 リサイクルドブラックJP

【型番】1541 MARKET TOTE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: レスポートサック

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ レスポートサック

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TOTEリサイクルドブラックJP