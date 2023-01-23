『プラダ ナイロン ショルダーバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 23時 23分に出品され03月31日 23時 23分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 PRADA プラダのナイロンショルダー（サコッシュ）

母から譲り受けたイタリアで購入した物です

大きな汚れや傷はありませんが、中古品となりますのでご理解のある方宜しくお願い致します

内部のタグに若干色褪せ有り（写真4枚目）

素材…ナイロン

サイズ…バッグ高さ約27センチ、幅約30センチ、持ち手長さ約80センチ（調節出来ます）



カラー...レッド



素材...ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ プラダ ナイロン ショルダーバッグ