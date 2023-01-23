『【高性能】Corei7 SSD512GB タッチパネル 快適ノートパソコン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 03時 32分に出品され03月12日 03時 32分に終了予定です。即決価格は11,167円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 dynabook T654/68KB





CPU：Core i7-4700MQ

モニタ：大画面15.6型ワイドLED液晶 タッチパネル

メモリ：8GB

ストレージ：SSD512GB

WEB カメラ : あり



付属品：ACアダプタ



Wi-Fi対応



※モニター周りのゴムの劣化、Blu-rayドライブ読み込み不良あり。



※中古品につき、バッテリーの状態は保証しません。



NCNRでお願いします。



T654/68KB（プレシャスブラック）PT65468KBXB



東芝 Tシリーズ



シリーズ名: Tシリーズ

ブランド: トウシバ



#東芝



OS···Windows10 Home



CPU···Intel Core i7



メモリ···8GB



ストレージ種別···SSD



ストレージ容量···481GB〜512GB



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