『HUNTING WORLDビジネス キャンバス レザー ブリーフケース【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 17時 03分に出品され04月13日 17時 03分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■匿名配送、できる限り即日発送し、丁寧な取引を心がけます。プロフィール欄もご確認下さい。



■ブランド名

HUNTING WORLD ハンティングワールド

ビジネスバッグ キャンバス レザー

トートバッグ ブリーフケース ブラック

ハンドバッグ レザーロゴ

象 メンズ レディース ビジネス

仕事



■【状態・商品説明】

机などに置く際に、どうしても接地してしまう底の部分に若干のスレがありますが、光の加減で見えなくなる程度だと思います。



見た目もカッコ良く、とてもオススメなアイテムです。



※素人目線での検品になりますので、見落としなどがある可能性もありますのでご了承ください。



★【商品サイズ】平置き実寸

高さ・・・約28㎝

横・・・・約41㎝

マチ・・・約10㎝

持ち手 36cm



◾️ブラック



■素材

└本革✖️キャンバス



※素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



■他バッグをお探しの方



#KOUMEISELECTのバッグ





■購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。





■色やイメージが写真と多少異なる部分もありますのでご了承下さい。

最後に、あくまで購入の際は中古品となりますのでご理解戴きました上でご検討下さい。



■発送、包装に関して

当方、素人です。

出来る限り丁寧な梱包を心がけますが、基本的には可能な限り小さく折りたたみ、簡易包装での発送となります事を予めご了承下さいませ。





■管理番号7



カラー···ブラック



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ハンティングワールド

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ HUNTING

WORLDビジネス キャンバス レザー



ブリーフケース