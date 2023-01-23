『美品！【バーニーズニューヨーク】スエード トートバック 黒 チャーム カード入れ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 12時 43分に出品され04月22日 12時 43分に終了予定です。即決価格は10,200円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆柔らかで肌触りの良いウルトラスエード生地

☆ノーライニングのトートバッグ

☆ハンドルとトップラインのスムースレザー

☆金具ボタンで横幅調整可

☆超軽量、肩掛けの細いハンドル、底板付き

☆B5縦・A4横・厚みのある物も入る大容量

☆内部にオープンポケット

☆新品価格 30000円

☆男女兼用 ユニセックス

【サイズ】

横32〜52×縦31×厚み13cm

持ち手の高さ…22.5cm

チャームのカードケース…9.5×6.5cm



BARNEYS NEW YORK

洗練されたデザインと高品質な素材

高級感のあるスエードレザー素材



写真がうまく撮れませんでしたが、

内部も黒色です。



折れ、シミ、擦れ、ほつれ、破れ、傷、

ヨレ、変色、書き込み、金具欠損等の

ない未使用級の極美品です！



即購入OK！

コメント無し購入OK！

深夜・早朝お気にせずご購入ください♪

24時間以内に匿名配送いたします。



他にも様々な商品を出品しています。 フォロー割・リピーター割・

おまとめ割にも対応いたします☆

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メンズ

バッグ タグ 美品！【バーニーズニューヨーク】スエード トートバック 黒 チャーム カード入れ