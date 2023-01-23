『本革 ショルダーバッグ ポシェット 編み込み 高品質 レディース ブラック 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月10日 13時 27分に出品され05月10日 13時 27分に終了予定です。即決価格は8,579円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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柔らかい牛革のショルダーバッグです。



黒は、コーディネートを選ばず合わせやすくオールシーズン使え、オススメです！



デザインもシンプルなので、普段使いから結婚式やパーティー、フォーマルな場面でも大活躍いたします。



つややかで光沢があり高級感のあるお品です





マチがあるので、お財布、携帯、ハンカチなど日常持ち歩く必需品は一通り入るかと思います(^^)



★完全新品未使用です。



★ノーブランド品です。



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サイズ 横22 縦15 マチ8 /cm

ショルダー 120cm（調整可能）



素材本革柄・デザイン無地



※海外インポート品ですので、完璧をお求めの場合はご購入をお控えください。



カラー···ブラック



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 本革

ショルダーバッグ

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