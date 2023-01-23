『Pierre Cardin ブラック リュック【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 18時 40分に出品され04月20日 18時 40分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在705件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

Pierre Cardinは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られるブランドです。このリュックは、日常使いからビジネスシーンまで幅広く対応します。



【機能性】

ナイロン製で耐久性が高く、軽量です。メッシュパッド付きの背面デザインにより、長時間の使用でも快適さを保ちます。調整可能なショルダーストラップで、体型に合わせたフィット感を実現。



【デザイン】

シンプルでスタイリッシュなブラックカラーは、どんなスタイルにもマッチします。前面ポケットがあり、収納力も抜群です。



- ブランド: Pierre Cardin

- 色: ブラック

- 素材: ナイロン

- 背面デザイン: メッシュパッド付き

- ストラップ: 調整可能なショルダーストラップ

- ポケット: 前面ポケット付き



ご覧いただきありがとうございます。



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ピエールカルダン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Pierre

Cardin

ブラック

リュック