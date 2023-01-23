『新品未開封ThinkPad E14 Gen 5 AMD【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 17時 43分に出品され03月09日 17時 43分に終了予定です。即決価格は49,000円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ThinkPad E14 Gen 5 AMD Windows 11 Pro・Ryzen 5 7430U・16GBメモリー・512GB SSD・14型WUXGA液晶搭載 21JRCTO1WW [ブラック] 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 新品、未使用