『グレー フードコート ヤマダヤ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 10時 37分に出品され03月03日 10時 37分に終了予定です。即決価格は10,919円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品・未使用



ボタンの留め方で雰囲気が変わるので

綺麗目にも、カジュアルにもご着用頂けます^ ^

グレーのお色が素敵で濃過ぎず、薄過ぎずの丁度

良いお色味です

裾はスリットが入っています

ウールが85%も入っているので、暖かいです^ ^





定価 : 36,000円

着丈 : 約94㎝

身幅 : 約53㎝

多少の誤差はご了承下さいませ











▲梱包は、圧縮ぎみかコンパクトに畳みますので

畳ジワにご了承下さいませ^ ^



▲トラブル防止の為、プロフィールは必ずご一読

下さいませ













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