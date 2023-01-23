『新品 英国Mallaleusコラボ マスターピースバックパック リュック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 15時 15分に出品され04月02日 15時 15分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなデザイン】

このリュックは、緑と黒とネイビーのチェック柄が特徴で、スタイリッシュでありながら機能的です。ロールトップ式のデザインは、収納力を高め、必要に応じて容量を調整できます。



【素材の質感】

ナイロンとスエードの組み合わせにより、耐久性があり、日常使いにも適しています。スエード部分は高級感を演出し、全体のデザインにアクセントを加えています。





- 色: 緑と黒のチェック柄

- 素材: ナイロンとスエード





チェック柄がとてもオシャレです！(^o^)





使用回数 ５回程 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: マスターピース

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品 英国Mallaleusコラボ

マスターピースバックパック リュック