『Justin Davis CROSS with CROWN ペンダント クリア【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 10時 57分に出品され03月29日 10時 57分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ジャスティンデイビス
lui jewerly opal diamond pierce
¥ 15640
【新品未使用】18 K金愛のブレスレット10
¥ 9516
希少 アコヤ真珠 ベビーパール ネックレス 18K 18金 ホワイト系
¥ 14800
DimMoire HeartCoreネックレス
¥ 7020
K18 フープピアス 1×10㎜ 上質 日本製 【18金・本物 刻印あり】ペア
¥ 8424
Shihara レクタングル リング S 10号
¥ 73899
k18 ブルートパーズ ネックレス ジュエリー ゴールド 18金
¥ 9620
専用★美品❤10金 K10 YG ロングネックレス チェーン 70cm
¥ 7020
新品 HERMESトップアクセサリーチャーム
¥ 22000
プラチナpt900 ピアス アコヤ真珠 9.7㎜ 9.2㎜ 2.72 g
¥ 12935
専用！gstvk18YGクリシュナチャーム midas Quadrifoglio
¥ 22250
6号 Italy Oritalia 3連リング 14K 585刻印
¥ 12750
N.E.FROM◎Denmark◎バッファローホーン白水牛角925製イヤリング
¥ 14500
【JB-2046】Pt950 天然イエローダイヤモンド ダイヤモンド リング
¥ 59800
最高グレード☆彡クリストバライト入り◇リビアングラス◇丸玉 約18.4㎜
¥ 17790
新品 未使用 ライオンハート カービング サークル ヘリテイジ オニキス ピアス
¥ 7644
PLUIE プリュイ ヘアクリップ 4点セット
¥ 14875
レアストーン☆Pt950天然アレキサンドライト&ダイヤモンドリング
¥ 17000
落札価格10075円
644 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！