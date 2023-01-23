『Justin Davis CROSS with CROWN ペンダント クリア【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 10時 57分に出品され03月29日 10時 57分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Justin Davis

CROSS with CROWN ペンダント



ジャスティンでベストセラーのクロスペンダント

男女問わずおすすめ



サイズ：縦 約40mm / 横 約26mm

カラー：クリア

素材：シルバー925 / ジルコニア

定価：58,300円



他にもアクセサリーあります

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#hibiアクセサリー







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大手ECサイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジャスティンデイビス

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ Justin

Davis

CROSS

with

CROWN

ペンダント

クリア