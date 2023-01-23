『キヤノン canon EF 24-105mm F4 L IS USM【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 13時 25分に出品され03月12日 13時 25分に終了予定です。即決価格は19,360円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Canon / キャノン EF24-105mm F4L IS USM



フードに若干のスレキズがありますが、レンズ本体はきれいな状態です。なお、外箱はありません。



即購入可能

お値下げ交渉不可



以上でお願いいたします。



（仕様）

対応マウントキヤノンEFマウント系

レンズタイプ 標準ズーム

フォーカス AF

詳細レンズタイプ標準ズームレンズ

フルサイズ対応 ○

レンズ構成 13群18枚

焦点距離24～105 mm

最短撮影距離0.45m

最大撮影倍率0.23倍

開放F値 F4

手ブレ補正機構 ○



サイズ・重量

フィルター径77 mm

最大径x長さ83.5x107 mm 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: キヤノンEFマウント ブランド: キヤノン