『Tiffany & Co. ロック型ネックレス 8.2g 正規品 18金【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 12時 07分に出品され04月17日 12時 07分に終了予定です。即決価格は56,120円に設定されています。現在684件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

Tiffany & Co.は、世界的に有名な高級ジュエリーブランドで、その洗練されたデザインと高品質な素材で知られています。このネックレスは、特に女性に人気のあるアイテムです。



【ユニークなデザイン】

ロック型のペンダントは、シンプルながらも存在感があり、どんなスタイルにもマッチします。特別な意味を持つデザインで、贈り物にも最適です。



【軽量で着けやすい】

重さはわずか8.2gで、日常使いにも適した軽やかさがあります。長時間の着用でも快適です。



中古品ですが綺麗な状態です。

写真参照でお願い致します。



- ブランド: Tiffany & Co.

- 素材: 18金

- デザイン: ロック型ペンダント

- 重さ: 8.2g



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ティファニー

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ Tiffany

&

Co.

ロック型ネックレス

8.2g

正規品 18金