『AF-S NIKKOR 200-500mm +プロテクター、ストラップセット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 14時 48分に出品され04月02日 14時 48分に終了予定です。即決価格は43,700円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 付属品含め全体的にやや傷が見受けられます。

三脚座とリングに目立つ汚れと傷があります。(写真4枚目と5枚目)

レンズ面に傷はありませんが、内部に微細なチリがあります。



付属品:

200-500本体

レンズフード

レンズキャップ(前後)

プロテクター(Kenko MC PROTECTOR NEO)

ストラップ(Peak Design SL-BK-3)



ご質問等お気軽にどうぞ。

ノークレームノーリターンでお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: ニコンFマウント ブランド: ニコン