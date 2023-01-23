『プラチナpt900 ピアス アコヤ真珠 9.7㎜ 9.2㎜ 2.72 g【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 06時 17分に出品され05月01日 06時 17分に終了予定です。即決価格は12,935円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プラチナpt900 ピアス



アコヤ真珠



ピンクカラー9.7㎜



ホワイトカラー9.2㎜



ルーペからギズ確認できます。

肉眼では難しいです。



写真13

アコヤ真珠ペンダントトップとの比較です。

ひとつ前ページへ出品しております、

アコヤペンダントトップの直径は 9.4㎜です。



重さ 2.72 g



#susumu

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カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ プラチナpt900

ピアス アコヤ真珠 9.7㎜

9.2㎜ 2.72

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