『ルブタン ストリートウォール ビジネスバッグ 本革 レザー A4可 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 09時 03分に出品され04月02日 09時 03分に終了予定です。即決価格は21,666円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 劣化はありませんが、数ヶ月使用しましたので擦り傷等あります。

状態写真ご確認のほどよろしくお願いいたします。

神経質な方はご遠慮ください。



定価313,500円なのでこの値段ではなかなか買えないと思います。

ギャランティ・ケアカードなどは付属ありません。

24時間以内にメルカリ便にて発送いたします。

よろしくお願いいたします。



サイズ(平置き実寸)

タテ：約32cm

ヨコ：約38cm

マチ：約7cm

ハンドルの高さ：約12cm

重量 : 約1240g







Christian Louboutian

クリスチャンルブタン

ビジネスバッグ

トートバッグ

メンズ

ストリートウォール

正規品 大容量

PC収納 A4可



素材···本革

特徴···2way



カラー···ブラック

カラー···レッド



Christian

Louboutian 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: クリスチャンルブタン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ルブタン

ストリートウォール

ビジネスバッグ

本革

レザー

A4可

黒