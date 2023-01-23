『【未使用品】カンダミサコ バッグ dia ディア【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 05時 51分に出品され03月17日 05時 51分に終了予定です。即決価格は24,824円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カンダミサコ

トートバッグ ショルダーバッグ

dia（ディア）



色 ブラック

素材 国産ディアキップ（牛革）



サイズ

横幅 35cm

高さ 26〜30cm

ハンドル長さ 50cm（長め版）

測るのが難しく、青山サークルさんのブログなどをご参照いただくとわかりやすいかと思います。



贅沢なメッシュ編みのハンドル、

くたっとした革の柔らかさが魅力のバッグです。

肩掛けも可能です。

男性が使っても素敵だと思います。



内装はピッグスエードですが、

色名は忘れてしまいました。

ブルーグレーのような色です。





試着のみで保管しておりました。

特に気になるような傷などはないかと思います。

あくまで一度人の手に渡った品物であること、

革の自然の性質など

ご理解の上、ご購入ください。



発送の際にはできるだけダメージがないよう

小さくして送らせていただきます。







カラー···ブラック



素材···本革



ルボナー

トートバッグ

メンズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【未使用品】カンダミサコ バッグ dia

ディア