『新品未使用 CHALLENGER FLAME LEAF SHIRT【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 09時 44分に出品され04月27日 09時 44分に終了予定です。即決価格は11,350円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品未使用 チャレンジャー FLAME LEAF SHIRT



サイズ L



お好きな方は分かると思いますが定価より高い金額設定です。ご了承の上ご購入ください。



※購入後の返品対応致しかねます。、 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: チャレンジャー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品未使用 CHALLENGER

FLAME

LEAF

SHIRT