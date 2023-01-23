『【人気商品】MOUTRECONTAILOR マウトリーコンテーラー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 07時 53分に出品され03月23日 07時 53分に終了予定です。即決価格は13,455円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MOUT RECON TAILOR マウトリーコンテーラー Extreme Cold Weather Hard Shell Coat



【定価】

¥110,000(税込)



【商品説明】

PARKA EXTREME COLD WEATHERと言われる今は無きM-65 PARKAやM-51モッズコートのような極寒冷地用パーカーがありました。



それは拡張式寒冷地被服システム ECWCSの中で言うとLevel７にあたる物でした。

GEN1（generation 1）の後期型やGEN2（generation ２）をミックスしながらハードシェルをコートスタイルに再構築し、MOUTのライナーをジップインシステムで脱着出来るようにアップデート。



Recon Inshulation Jacketを内蔵すればLevel７をも上回る性能を持ちます。そうしてECWCS level6を次世代のPARKA EXTREME COLD WEATHERとして昇華させました。

※同時出品中



右腕にレーザーカットのＰＡＬＳ（Pouch Attachment Ladder System）を採用し、前立ての内側からアクセスするインナーポケットを設けています。



元来ECWCS level6にはGORE-TEXが使用されているのですが、MOUTでは次世代の透湿素材と考えるスイスの老舗ハイテク素材メーカーSchoeller社が誇るハイエンドテクノロジーであるC_Change に変更。



それはマツボックリのもつ自動開着目し開発した自動透湿コントロール付 完全防水、透湿性、4ウェイストレッチ素材で外気温、湿度、体温レベルの変化に自動的に性能を変化させ最適な状態に反応する特殊高性能素材を採用。



今回このようにして昇華させた次世代のPARKA EXTREME COLD WEATHERが、Extreme Cold Weather Hard Shell Coatです。



【サイズ】

48サイズ

肩幅74cm 胸幅67cm 着丈89cm 袖丈52cm



#マウトリーコンテーラー #MOUTRECONTAILOR

#モッズコート #ミルスペック #アクロニウム #ACRONYM 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: マウトリーコンテーラー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【人気商品】MOUTRECONTAILOR

マウトリーコンテーラー