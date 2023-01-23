『ARBRE アルブル ウールジャケット ネイビー カノニコ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 00時 32分に出品され04月15日 00時 32分に終了予定です。即決価格は10,061円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ARBRE ウールジャケット ネイビー カノニコ

ウール100%

VITALE BARBERIS CANONICO

SUPER 100’S

イタリア製の生地

肩幅···40cm

身幅···51cm

袖丈···61cm

着丈···73cm



本切羽仕様

目立つ傷や汚れはありません。



柄···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アルブル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ARBRE

アルブル

ウールジャケット

ネイビー

カノニコ