『【WEB限定】エックスシェルター断熱ムービングシュラフ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 14時 08分に出品され03月20日 14時 08分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 自己紹介を必ず読んでお取引お願いします(^^)



着る断熱材" XShelter ー外部環境を無効化する新素材誕生ー



●商品の特徴●

断熱シート×発熱わたのあたたかさ

・特殊断熱シートと吸光発熱わたを組み合わせ、外部環境を無効化!

・シュラフ内の熱の流出を極限まで防ぐ断熱シートを使用

・外の光を吸収し、発熱する吸光発熱わたを使用

・シュラフ内の暖かい空気を保つ!

※効果には個人差があります



サーモメーターでシュラフ内温度をチェック!

・内側にサーモメーター搭載。シュラフ内温度が保たれているのが見て分かる!



赤十字との災害救援の専門家との連携により実現※

・ワークマンでは「労働寿命の延伸」をテーマに快適ワーク研究所を立ち上げ、専門機関や企業、有力大学などと連携を深め

開発力の充実を図ります



マミー型で耳までポカポカ◎

・頭まですっぽりと覆うマミー型で、耳まであたたかい

・首筋から隙間風も入りくいマミー型!



冷気が入りづらい! 防寒対策バッチリ!

・サイズ調節可能なフードと内側の首回りにドローコード付き!

・サイドは面ファスナーと止水ファスナーのダブルフラップ

・止水ファスナーは、外側からも内側からも開閉可能なダブルファスナーを採用! 開け閉めラクラク◎



足元のこだわり

・足元は立体設計◎

・足元外側のループで吊り下げ可能!



収納袋付き

・収納袋にはパススルーベルトを搭載! コンパクトになるので持ち運びに便利◎

・視認性をサポートする反射材付き 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ワークマン

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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アウトドア寝具 タグ 【WEB限定】エックスシェルター断熱ムービングシュラフ