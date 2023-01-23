『大谷翔平 ドジャース ユニフォーム 17【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 11時 31分に出品され05月05日 11時 31分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【注意】販売品ではありません。購入しないで下さい



【選手情報】

大谷翔平選手のユニフォームです。背番号17が特徴的で、ファンにとっては必須のアイテムです。



【チームカラー】

青色のユニフォームは、ドジャースの象徴的なカラーです。試合観戦や応援に最適です。



【素材とデザイン】

ポリエステル素材で作られており、軽量で動きやすいデザインです。



- 選手名: 大谷翔平

- 背番号: 17

- チーム名: ドジャース

- ユニフォーム色: 青

- 素材: ポリエステル



ご覧いただきありがとうございます。



リーグ名/大会名···メジャーリーグ/MLB



チーム(球団)名···ロサンゼルス・ドジャース



タイプ···選手 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>応援グッズ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし