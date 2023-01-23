『大谷翔平 ドジャース ユニフォーム 17【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 11時 31分に出品され05月05日 11時 31分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格4400000円
142 入札履歴
終了
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