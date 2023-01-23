『ブラック ショルダーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 11時 06分に出品され03月07日 11時 06分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NITED TOKYO 2024AWショルダーバッグ

MINI POSTMAN BAG



何度か使用したため、神経質な方は使用感を感じられるかもしれません。

自宅保管かつ素人管理であることをご理解頂ける方はよろしくお願いいたします。

目立った傷や汚れは見受けられません。

ご質問など気軽になさってください。



【実寸】

FREE:幅22 高さ13 マチ7 ショルダー部分90-154



【商品説明】

◆素材

・透け感 なし

・裏地 あり

・伸縮性 なし



防弾ガラスなどに使われる耐久性に非常に優れた、

ポリカーボネートPUを使用した合成皮革を採用。

摩擦や傷、紫外線に強いだけでなく、

軽量性・柔軟性・防水性も兼ね備えています。



◆デザイン

日本製ならではの拘りが詰まったショルダーバッグ。

光沢を抑えたマットな染色により、

カジュアルさの中に高級感を演出しています。

金具や引手、ファスナーの色味を統一し、

携帯電話や長財布、小さめの水筒が入るサイズに仕上げています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ユナイテッドトウキョウ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ブラック

ショルダーバッグ