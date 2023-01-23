『MICHAEL KORSバックパック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 02時 29分に出品され03月18日 02時 29分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ホノルルで購入した Michael Kors のバックパック、白地にネイビーブルーのディテール、数回使用、写真にあるようにいくつかの傷と汚れがあります 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MICHAEL

KORSバックパック