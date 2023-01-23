『デュベティカ DUVETICA ダウンジャケット フード取外可能 ライトダウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 10時 54分に出品され03月16日 10時 54分に終了予定です。即決価格は15,840円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 デュベティカ DUVETICA ダウンジャケットメンズフード取り外し可能 ライトダウン TROILO



メーカー希望小売価格：99,360円



【商品状態】

used

【平置き実寸サイズ】※単位cm

48



色 ネイビー



【48】肩幅45 身幅56 袖丈69 着丈60

【50】肩幅46 身幅57 袖丈70 着丈62

【52】肩幅47 身幅59 袖丈72 着丈64



【素材】

表地：ポリアミド100％

裏地：ポリアミド100%

中綿：最高級グースダウン ダウン93% フェザー7%

【生産国】

BULGARIA

【ジップ】ダブルジップ

【仕様】

フード取り外し可能

※こちらの商品はストック品に付き、たたみシワがある場合がございます。



素材(詰め物)···グース



DUVETICA（デュベティカ）ライトダウン「TROILO」



DUVETICAのショート丈なライトダウンジャケットの「TROILO」

着脱可能なフード、ボリュームを抑えた薄手のダウンは、インナーダウンとしても着用可能で、着回し力の高さが魅力です。

アウトドアブランドの間でも、その高い機能性故に人気が上昇中！



（ブランドについて）

「デュベティカ(DUVETICA)」はイタリアのダウンウェアのブランド。デュベティカの創業者で社長のジャンピエロ・バリアーノ(Giampiero Vagliano)は、もともとダウンジャケットで有名なモンクレールの社長として活躍後、2002年に独立。イタリア、ベニス近郊のモリアーノ ベネトで創業しました。ブランド名の由来は、フランス語でダウンの意味がある「デュベ(DUVET)」と、イタリア語で倫理・道徳を意味する「エティカ(ETICA)」を組み合わせた造語。ダウンジャケットで最も重要となるダウン素材は、100％フランス産。ペリゴールを中心とした南仏地方で最高級のフォアグラ用に飼育されている「グレーグース」のダウンから、デュベティカは、最も上質な部分だけを使用しています。縫製も欧州内のダウンジャケットにおける最高レベルの技術が保証された工場を選択しています。ブランド設立からまもなく、その品質の高さとデザイン性から人気が出て、日本でもダウンウェアの人気ブランドとなっています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ デュベティカ

DUVETICA

ダウンジャケット フード取外可能

ライトダウン