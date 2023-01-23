『PELLE MORBIDA ペッレモルビダ Maiden Voyage【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 11時 01分に出品され03月06日 11時 01分に終了予定です。即決価格は17,340円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドの特徴】

PELLE MORBIDAは、洗練されたデザインと高品質な素材を使用したバッグで知られています。特に、レザーの質感が魅力的で、長持ちする耐久性。



【デザインと機能】

シンプルでありながらエレガントなデザインは、ビジネスシーンやカジュアルな場面でも活躍します。十分な収納スペースがあり、使い勝手も良好です。



◼︎詳細

定価¥108,900

PELLE MORBIDA ペッレモルビダ

Maiden Voyage メイデンボヤージュ



ボストンバッグ ビジネスバッグ トートバッグ

大容量 A4収納余裕

カーフレザー 牛革 シボ革 シュリンクレザー

カラー TAUPE

シルバー金具

メンズ 男性 紳士



商品番号：HMB001A



商品状態

約4年前に購入し、現在まで10回ほど利用。

9枚目の写真にあるように、一部擦れた後あり。

まだまだ末長くご使用いただけると思います。



可能な範囲で金額交渉承ります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ペッレモルビダ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PELLE

MORBIDA

ペッレモルビダ

Maiden

Voyage