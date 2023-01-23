『journal standardフードタイプキルティング コート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 09時 03分に出品され04月02日 09時 03分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 journal standardフードタイプキルティング コートです。

色はカーキです。

長さがあるため膝下まで暖かく、ゆとりがあるので厚手のニットでも余裕で着られます。



サイドにスナップボタン付きのスリットがありますので、アクティブなお出かけの際は外して使用していました。



着た感じのシルエットが可愛く気に入っておりましたが、断捨離のため出品いたします。



何箇所か擦れがございます。



定価28600円でした。





中古品となりますのでご理解ご了承の上ご購入お願いいたします。



カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ジャーナルスタンダード

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ journal

standardフードタイプキルティング

コート