『【軽量☆極暖】HERNO ダウンジャケット グレージュ N-3B PI0191U【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 15時 04分に出品され03月29日 15時 04分に終了予定です。即決価格は27,081円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

HERNO ヘルノ



【商品説明】

秋冬に活躍間違いなしのヘルノのダウンコートです。グレージュの大人可愛いお色です。

耐水、撥水性に優れ超軽量でマイナス20度の極寒にも耐えうるという、HERNOの極地対応可能なポーラーテック素材で抜群の寒さ対策ができます◎

ベージュカラーなので目立ちにくいですが右肩後ろなど、多少の色むらがございますのでお安く出品します◎

早朝や夜間に外に出られる方、寒いのが苦手という方にかなりおすすめのアウターです。



【型番】

PI0191U



【サイズ】

SIZE：52(2XLサイズ相当)

着丈：81cm（後ろ襟下～後ろ裾下）

身幅：58cm（脇下～脇下）

肩幅：48cm（肩の縫い目～肩の縫い目）

袖丈：70cm（肩の縫い目～袖先）



※素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。

※平置きで測定しております。

※ビンテージ,古着のため状態の判断は個々で異なることをご了承の上ご購入宜しくお願いします。

※写真には写っていない箇所にも汚れ,傷等ある可能性がありますので、ご了承の上ご購入下さい。



【etc】

ダウン ダウンジャケット ダウンコート

グレージュ ベージュ フーディー



【購入元】

大手ブランド品取扱い店 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ヘルノ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【軽量☆極暖】HERNO

ダウンジャケット

グレージュ

N-3B

PI0191U