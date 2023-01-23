『1910s〜30s スモーキングジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 00時 12分に出品され04月08日 00時 12分に終了予定です。即決価格は35,000円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1910年代から30年代のスモーキングジャケットになります。



パイピング、斜めポケット、３つポケ



カラー: 表地、ブラック 裏地、チェック

素材:ウール

表記サイズ:38

実寸サイズ

着丈73

身幅57

肩幅50

袖丈61

＊素人採寸のため若干の誤差はご了承下さい。



写真に掲載させていただきましたが、所々穴あきございます。ご確認下さい。

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 1910s〜30s

スモーキングジャケット