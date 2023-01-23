『【ジャンク】Panasonic 4K ビデオカメラ 32倍ズーム【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 13時 31分に出品され03月15日 13時 31分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|パナソニック
SONY HDR-HC3 ビデオカメラ HDV 1080i フルHD 1080
¥ 10452
SONY/デジタルHDビデオカメラレコーダー
¥ 11500
② SONY DCR-TRV735 ビデオカメラ Digital8 8mm対応
¥ 9360
SONY HDR-CX680 ビデオカメラ ホワイト
¥ 18990
SONY ACC-V1BPA アクセサリーキット AC-VQV10
¥ 9737
SONY ハンディカム HDR-CX680
¥ 14820
SONY HDR-CX560V ビデオカメラ 12.3メガピクセル
¥ 9750
【13点セット】 Panasonic デジタルビデオカメラ NV-GS200K
¥ 7550
【美品】SONY HDR ビデオカメラ 付属品全てあり
¥ 17500
動作確認済み JVC Everio GZ-HM670-A ブルー ビデオカメラ
¥ 10062
Canon Vlogカメラ【PowerShot V10】
¥ 17850
Besview R6 UHB タッチスクリーンモニター
¥ 12500
パナソニック デジカメ ハイビジョンビデオカメラ フルHD HC-V360M
¥ 8667
極美品2024.2月購入 SONY 4kビデオカメラFDR-AX45A
¥ 46000
パナソニック PANASONIC HC-VX985M デジタル4Kビデオカメラ
¥ 23760
撮影出来るけど訳あり SONY HVR-Z7J 業務用ビデオカメラ
¥ 14444
美品・動作良好 パナソニックNV-GS400 MiniDVビデオ ダビングに最適
¥ 7566
Panasonic HC-W870M デジタルハイビジョン#699.98
¥ 12285
落札価格12500円
864 入札履歴
終了
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