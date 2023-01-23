『【ジャンク】Panasonic 4K ビデオカメラ 32倍ズーム【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 13時 31分に出品され03月15日 13時 31分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ジャンク】

1月前まで使用してましたがカチカチ、チカチカと音が出てフォーカスもあったり合わなかったりするためジャンク扱いで出品します。

購入後、修理を前提で検討ください



下記は参考です。

【高画質4K撮影】

Panasonicの4Kビデオカメラは、32倍のズーム機能を搭載しており、遠くの被写体も鮮明に捉えます。高解像度の映像を求める映像制作に最適です。



【便利な可動式ディスプレイ】

可動式のディスプレイにより、様々な角度からの撮影が可能です。自撮りや高い位置からの撮影にも対応しています。



【多機能ポート】

HDMIおよびUSBポートを搭載しており、簡単にデータ転送や外部モニターへの接続が可能です。



- ブランド: Panasonic

- モデル: 4K

- ズーム倍率: 32倍

- ディスプレイ: 可動式ディスプレイ

- ポート: HDMI, USB

- 素材: プラスチック, レザー風カバー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: パナソニック