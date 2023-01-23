『黒☆スタンドカラーコート☆カシミヤ100%☆膝丈☆コムサ・デ・モード【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 10時 14分に出品され03月18日 10時 14分に終了予定です。即決価格は21,780円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【発送・質問に関する回答について】

不規則な勤務の為、お時間を頂くことがあります。



【サイズ】後日修正します。

着丈→99cm

肩幅→99cm

身幅→99cm

袖丈→99cm

◎素人採寸ですので、誤差はあります。

ご了承下さい。



【ご注意】

◎個人宅保管の古着ということをご理解の上、ご検討をお願いします。

完璧をお求めの場合は、購入を見送って下さい。



【以下の商品説明について】

AI出品サポートを利用して作成しています。



【素材】

表地→カシミヤ100%



【スタイリッシュなデザイン】

このステンカラーコートは、シンプルで洗練されたデザインが特徴です。どんなシーンにもマッチし、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



【快適な着心地】

黒の素材は、落ち着いた印象を与えつつ、着心地も良好です。寒い季節にぴったりのアイテムです。



【実用的なポケット】

両サイドにポケットがあり、実用性も兼ね備えています。スマートフォンや小物を収納するのに便利です。



- 色: 黒

- デザイン: ステンカラーコート

- ポケット: あり

- 長さ: 膝丈



ご覧いただきありがとうございます。



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: コムサデモード

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 黒☆スタンドカラーコート☆カシミヤ100%☆膝丈☆コムサ・デ・モード