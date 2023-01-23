『Norton アウター 新品 人気商品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 07時 01分に出品され04月07日 07時 01分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品未使用】Norton フライトジャケット



G-1フライトジャケット風のフェイクレザージャケットです。大人かっこいいジャケットです。衿ボアにはフェイクファーを使用して、肌触りも柔らかで襟の立ち上がりもかっこ良く暖かい一枚。

クリスマスプレゼントにもいかがでしょうか



カラー ブラック

サイズ M

身幅：約52cm 着丈：約67cm

定価 ￥19990-



宜しくお願い致します(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)♪。.:＊



#フライトジャケット

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#ノートンブルゾン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ノートン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Norton

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