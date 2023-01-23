『超希少サイズ NIKE 90s ナイロンジャケット supreme 元ネタ XL【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 10時 54分に出品され04月28日 10時 54分に終了予定です。即決価格は48,450円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド

NIKE



サイズ

XL



状態

90s古着として状態良好です。

全体的に色褪せがあります。ブラックよりも炭黒のような感じの色褪せなので個人的には古着の味が出ていてカッコいいです。

その他はかなり美品です。



SUPREMEとのコラボでサンプリングされた

元ネタです。

XLサイズは現在出品されておらずかなり希少なので購入考えてる方はぜひ！





状態の確認や、質問はコメントにて

お気軽にお尋ねください。

宜しくお願いします。



身幅···70cm

着丈···72cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 超希少サイズ NIKE

90s

ナイロンジャケット

supreme

元ネタ XL