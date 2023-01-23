『極美品 ヘンリー ハイクラス ハンドバッグ カデナ ゴールド金具 黄 35【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 10時 35分に出品され04月14日 10時 35分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◯アイテム

HIGH CLASS ハイクラス 35 HENRY ヘンリー レザー カデナ パドロック 南京錠 ハンドバッグ トートバック レザー シボ革 レディース ゴールド 金具 クロシェット 鍵 カギ



◯カラー

マスタード イエロー 黄色



◯サイズ

横約35cm

高さ約26cm

マチ約17cm

持ち手から約36cm

※素人採寸のため多少の誤差はお許しください



◯付属品

南京錠、鍵、保存袋

※撮影用の小物は付属しません。



◯素材

レザー



◯購入元

ブランド正規店、又はAACD日本流通自主管理協会、ATF全国質やブランド品協会認定の古物市場など



◯状態 多少底面や持ち手コバ部分（画像13.14）に使用感ありますが、目立った傷や汚れなく美品です。まだまだお使い頂けるお品になります。

※神経質な方はご遠慮下さい





プロフィールのご確認よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ハイクラス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品

ヘンリー

ハイクラス

ハンドバッグ

カデナ

ゴールド金具

黄

35