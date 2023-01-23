『John Galliano 2011ssランウェイオープニングジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 03時 29分に出品され05月11日 03時 29分に終了予定です。即決価格は18,000円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジョンガリアーノの名作

他には類を見ない本人も着用のチャップリンインスパイアジャケットです。



ほとんど着る機会がなかったので、キレイな状態だと思いますが経年をご考慮頂き神経質な方はご遠慮ください。



ストレッチが効いてタイトに着るスタイルです。



サイズは44ですが、胸囲100の私でも一応着用できました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ジョンガリアーノ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ John

Galliano

2011ssランウェイオープニングジャケット