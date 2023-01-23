『UNIQLO C ニットジャケット L ユニクロ グレイ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 16時 16分に出品され04月12日 16時 16分に終了予定です。即決価格は8,579円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【状態】

未使用品になります。

【サイズ】

Lサイズ

【カラー】

ダークグレイ

【その他】

・できる限りコンパクトに畳んで発送しますのでシワがつくかもしれませんが、ご理解ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ UNIQLO

C



ニットジャケット L ユニクロ グレイ