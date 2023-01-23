『新品★ボディバッグLOCK TRAVEL HOLSTER dunhillダンヒル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 01時 49分に出品され03月14日 01時 49分に終了予定です。即決価格は33,854円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ※プロフィールを必ず見てくださいね。



ロックバッグシリーズです。



未使用です。

定価 254100円（税込）



※未使用ですが裏面にキズ（画像参照）があるのとウェストポーチにするための替えショルダーがないので納得のいく方のみ購入してください。



ボディバッグとして使う分には問題ありません。

キズも裏側なので使う分にはわからないと思います。



付属品の鍵と布袋はあります。



すり替え防止のため返品は不可になります。



最近は体の調子的に華やかな場に行かなくなったのでヴェルサーチやヒロフ、ダンヒルのコレクションを多数出品してます。



他にもハイブランドからローブランド、ロリィタ、超多趣味なので沢山バッグや洋服、その他色々と出品しているので興味がありましたらご覧ください。



一度人手に渡ったものなので、そういったことが気になる方、神経質な方はトラブルの元なのでご遠慮ください。



※別サイトにも出品していますので、売り切れの際はご容赦ください。

レザー 本革





カラー...ゴールド

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ダンヒル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品★ボディバッグLOCK

TRAVEL

HOLSTER

dunhillダンヒル