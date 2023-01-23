『LONGCHAMP ロンシャン LE PLIAGE XTRA XS ミニ ショル【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 21時 18分に出品され04月19日 21時 18分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大人気の新品

Longchamp ロンシャン ショルダーバッグ LE PLIAGE EXTRA ル プリアージュ エクストラ 10188 987 レディース レザー クロスボディバッグ 鞄



このポシェットタイプのショルダーバッグは、ストラップが長いので斜めがけも可能

メインコンパートメントはポケット無しの構造。前面のフラップポケットに鍵や携帯など

小物収納に最適！バッグのストラップを手首に巻き付けてクラッチバッグのように持っても

オシャレで素敵です。普段使いやパーティ時などスタイルに合わせてオシャレを楽しめます。



■状態：未使用 新品

■カラー：ホワイト

■サイズ：横19.5cm×縦13cm×マチ5cm

■素材：レザー

■ブランド：LONGCHAMP

ファスナー/スナップ開閉

内部オープンポケットx1



出品商品は全て並行輸入の新品となります。

日本国内のデパート、ブティックと同レベルの品質や完璧さなどをお求めの方、神経質な方はご購入をご遠慮ください。

お荷物を受け取りましたら、必ず開封確認の上、サインをお願いします。何か問題がございましたら、お気軽にご連絡下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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