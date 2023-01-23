『【美品】EDDIE BAUER エディー・バウアーライダースレザーメンズ M程【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 00時 17分に出品され03月28日 00時 17分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 人気のブランドアイテムをたくさんご用意しておりますので他の商品も是非ご覧下さい。 同梱発送もさせていただいております。



■当商品はuesdです。



● 色デザインヌバック牛革レザー素敵なライダースジャケット



●素材 10枚目の写真をご覧ください。





● サイズ XS（メンズM程）

着丈約62センチ

身幅約50センチ

肩幅約46センチ

袖丈約57センチ



◆商品状態 A

使用感少なく目立たないスレ汚れありますが、とてもきれいな良い状態です。



N ：新品・未使用の商品

S ：ほぼ新品同様の商品

A ：使用感が少なく、かなり状態の良い商品

B ：使用感はあるが、傷や汚れの少ない商品

C ：使用感の他、傷や汚れが見られる商品

D ：かなり大きな傷みがある難あり商品





※その他、状態の詳細は画像にてご確認ください。

※色味は確認する携帯・PCの機種により変わります。





●目立つ汚れやダメージはできるだけチェックして説明していますが、 USEDの場合、見落としや説明しきれない薄汚れ・細かいホツレ等がある場合が考えられます。



●明らかな当方のミス以外、落札後のキャンセル・返品はお受けできませんので、USEDの特性をご理解頂ける方にお願いしたいと思います。



●モニターの環境によって色等の表示に違いがある場合がございます。



レザー素材···牛革



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】EDDIE

BAUER

エディー・バウアーライダースレザーメンズ

M程