『【新品】ロンシャン ル・プリアージュ オリジナル最新限定モデル エッフェル塔S【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 01時 05分に出品され04月21日 01時 05分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆詳細

色: 黒

サイズ：約32cm 天地22cm×高さ21cm×幅14.5cm

※多少の誤差はご容赦ください。



で

パッチポケット：1

素材：ナイロン/レザー



フランス製



●ナイロン生地のため、シワが入る場合がございます。ご理解いただきありがとうございます。



フランス製

フランス、パリのロンシャンアウトレットにて購入しました。

これは本物です。 。



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バッグは折りたたんだ状態で発送させていただきます。

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海外製品は国内製品と表面処理、縫製、素材等が異なる場合がございます。

情報。

コメントは不要です、即購入歓迎です

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※商品は袋を折りたたんだ簡易包装でのお届けとなります。

※天然皮革を使用している場合、表面に細かい傷やシワ、ナイロン部分にはシワや色ムラがある場合がございます。 これらは素材の特性によるものであり、良品の範囲内とさせていただきます。

完璧を求める方は専門店でのご購入をお勧めいたします。

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ル・プリアージュ

オリジナル最新限定モデル

エッフェル塔S