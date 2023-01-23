『ぺいりょ様専用美品Arcteryx アトムヘビーウェイトフーディ L【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 01時 09分に出品され03月20日 01時 09分に終了予定です。即決価格は20,680円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

Arcteryx Atom Heavyweight Hoodyです。

24年1月に国内正規店購入。

数回着用しましが、状態は良好です。



サイズ L

カラー ブラック



【高い保温性】

ArcteryxのAtom Heavyweight Hoodyは、優れた断熱性を持ち、寒冷な環境でも快適に過ごすことができます。



【機能的なデザイン】

フード付きのデザインで、風や寒さから頭部を守ります。シンプルでありながらスタイリッシュな外観が特徴です。



【耐久性と軽量性】

ナイロン素材を使用しており、耐久性が高く、軽量で持ち運びにも便利です。アウトドア活動にも最適です。



- ブランド: Arcteryx

- モデル名: Atom Heavyweight Hoody

- 色: 黒

- デザイン: フード付き

- 素材: ナイロン

- スタイル: インサレーテッドジャケット

- バックデザイン: シンプルなバックデザイン



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ぺいりょ様専用美品Arcteryx



アトムヘビーウェイトフーディ



L