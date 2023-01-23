『高級【JOSEPH HOMME】レザー切替フード付きウールダッフルコート 48【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 23時 50分に出品され04月29日 23時 50分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【JOSEPH HOMME】フード付きウールダッフルコート SIZE48





裏地有り レザー切替



『表記サイズ』

：48［L］必ず実寸サイズをご参照ください。



『実寸サイズ』



着丈 約81cm

肩幅 約46.5cm

身幅 約55cm

袖丈 約65.5cm



【若干の誤差などはありますのでご理解ください】



『状態』

程度良好 目立った傷や汚れなし



k25 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ジョゼフオム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 高級【JOSEPH

HOMME】レザー切替フード付きウールダッフルコート 48