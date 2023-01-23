『コーチ COACH オールドコーチ ショルダーバッグ レザー ヴィンテージ 新品【お歳暮】』はヤフオクでから04月04日 22時 43分に出品され04月04日 22時 43分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 "特別なvintage bag❤︎"

OLD COACH ワンショルダーバッグ



コーチ ワンショルダーバッグです。

肩掛けできる長さのショルダーストラップがついたオールドコーチです。

サイズ感は長財布が縦にも横にも収納できる、余裕のあるサイズ感で男性がお待ちになってもステキにキマるサイズ感だなと思います(//∇//)



上質な レザー グラブタンが使われた オールドコーチのシリーズです❤︎

多くのファッショニスタが愛用しているオールドコーチは元々はカジュアルラインとしてお安めでしたが近年人気も高く好まれる方も多い印象です(˃̵ᴗ˂̵)

グラブタンレザーはレザーの中でもかなり肉厚で10年20年使用しても丈夫で使い続けられると言われています(//∇//)



長く、使わずに保管していたものになります。型崩れしないように中に詰め物をしていました。詰め物の出し入れなどもあり内側底面に擦れ傷がございます。お写真ご確認ください。

未使用ですがあくまでも中古品・自宅保管ご理解いただけます方、よろしくお願いいたします(*ᴗˬᴗ)⁾⁾⁾



♢商品名/型番/カラー

コーチ ショルダーバッグ レザー/9310/ブラック



♢素材

グラブタンレザー



♢サイズ

約29.5×22×9.5cm



♢状態

新品未使用品



♢付属品

ロゴチャーム



ミッキーのキーホルダーは撮影用につき付属しません。



♢購入場所

COACH 国内正規店購入

100%正規品となります。ご安心ください。





発送方法など、お取引する上での重要なことを書かせていただいております。

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ブランド品をたくさん所持しております為、今後も順次出品してまいります。

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カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

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