『90s DOREMA LEATHER WORKERS made in italy【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 13時 27分に出品され03月15日 13時 27分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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縦(高さ) 23.5

横 38

マチ 24

※素人寸法によるものです。誤差はご理解ください。



イタリア製



ドレマレザーワーカース



90sデッドストック



ピーチスキンのような肌触りの良いファブリックで、オリーブカラー



ショルダーストラップ付属の2Wayですが、中にはインナーバッグも付属する気の利いた作りです



作りの良いドレマらしい華奢なイメージのレトロバッグです



古着に理解ある方のみ検討ください。



付属品はございません。



折り畳み、ゆうパケットポスト、らくらくメルカリコンパクトボックス、宅急便どれかで発送します。



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made in usa.vintageが好きな方におすすめです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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WORKERS

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