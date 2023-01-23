『BAO BAO ISSEY MIYAKE オレンジ バッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 14時 38分に出品され03月17日 14時 38分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このバッグは、オレンジ色の合成皮革で作られており、特徴的な三角形のパターンが施されています。モダンでスタイリッシュなデザインが魅力です。



【ブランドの特徴】

BAO BAO ISSEY MIYAKEは、独自のデザインと機能性を兼ね備えたブランドです。このバッグは、その革新的なスタイルで知られています。



【実用性】

軽量でありながら耐久性があり、日常使いに最適です。保存袋も付属しており、保管や持ち運びにも便利です。



- 色: オレンジ

- 素材: 合成皮革

- ブランド名: BAO BAO ISSEY MIYAKE

- 付属品: 保存袋



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: バオバオイッセイミヤケ

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