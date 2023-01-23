『CANON EOS Kiss X6i 18-55mm F3.5-5.6 STM【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 20時 59分に出品され03月03日 20時 59分に終了予定です。即決価格は14,700円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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キヤノン CANON EOS Kiss X6i EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS STM



Y2509#071





付属する商品



■写真に写っている物のみとなります。







【コンディション】



◆外観



通常使用に伴うスレ・モニター淵・ボディ下側にあたりがございます



レンズフィルター枠に割れがございます。



実用に問題のない外観です♪♪



※詳細は写真にてご確認ください。





◆光学



チリがございますが、撮影に影響はありません。



テスト撮影も行いましたが、写りも評判通りで



大変綺麗な写真が撮れました！





◆動作



動作確認しましたが機能問題なく良好です！



引っかかり等もなくスムーズに動作します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: キヤノン