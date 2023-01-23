『CANON EOS Kiss X6i 18-55mm F3.5-5.6 STM【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 20時 59分に出品され03月03日 20時 59分に終了予定です。即決価格は14,700円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ
|商品の状態:
|傷や汚れあり
|ブランド:
|キヤノン
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落札価格14700円
228 入札履歴
終了
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