『perna ジャガードミニバッグ ペルナ 巾着 2点セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 23時 23分に出品され04月22日 23時 23分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入して袋から取り出しましたが、外出には使用してませんので、ほぼ未使用にさせて頂いてます！(タグは外してます)ずっとクローゼットに保管しておりました！

ブラック、ホワイトの二点セットになります！

ブランド：perna ペルナ

カラー：ホワイト、ブラック





全体的に綺麗な状態ですが、

神経質な方はご遠慮くださいませ...！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ペルナ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ perna

ジャガードミニバッグ

ペルナ

巾着

2点セット