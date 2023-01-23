『Canada Goose Fusion S/P ジャスパー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 23時 50分に出品され04月08日 23時 50分に終了予定です。即決価格は15,600円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高い防寒性】

このダウンジャケットは、厳しい寒さから身を守るために設計されています。特にアークティックプログラムの一環として開発されたため、極寒の環境でも快適に過ごせます。



【優れた素材】

カナダ製の高品質な素材を使用しており、耐久性と保温性に優れています。インポート素材も使用されており、全体的な品質が保証されています。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルでありながら洗練されたデザインは、カジュアルな日常使いから特別な場面まで幅広く対応可能です。ファー付きフードがアクセントとなり、見た目にもこだわっています。



- ブランド: Canada Goose

- モデル: Fusion S/P

- 素材: Made of Canadian and imported materials

- 色: ネイビー

- 特徴: アークティックプログラムパッチ付き

- フード: ファー付きフード



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Canada

Goose

Fusion

S/P

ジャスパー