『プラダ ダウンコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 08時 10分に出品され04月01日 08時 10分に終了予定です。即決価格は20,504円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プラダ ダウンコート



カラー···濃紺



15枚目 左ポケット上あたりに擦れがあるためやや汚れありにしました。

タグにベトつきがあります。

その他は、目立った汚れ等ございません。





付属のベルトでウエストを締めるとスタイルアップします。



帽子、取外し可

襟のファー、取外し可 フォックスファー 襟周りに装着します。



小さく畳んで発送致します。ご了承くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ プラダ ダウンコート